Son dakika seçim haberleri... Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak baskın seçim için kritik 72 saate girildiğini söyledi. Selvi yazısında, "Bugün Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun görüşme trafiği önemli. Muhalefet cephesindeki beklenti, Karamollaoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci adımı atıp 72 saat içinde yeni bir ittifak modeli ile ortaya çıkacakları yönünde. Bu gelişmeler ortak aday formülünü güçlendirmeye başladı. Abdullah Gül yeniden denkleme girdi" dedi.

15 CHP milletvekilinin partisinden istifa ederek İyi Parti'ye geçmesinin, muhalefeti yeni bir ittifak sürecine ittiğini öne süren AKP'ye yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ortak adaylık konusunda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de denkleme girdiğini iddia etti.



Akşener'in adaylık konusundaki kararını yeniden gözden geçirmesinin beklendiğini öne süren Selvi'nin yazısının satırbaşları şöyle:



"(...) Düne kadar CHP’nin Cumhurbaşkanı adayları olarak İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen isimleri üzerinde duruluyordu. Değerli tarihçimiz İlber Ortaylı’nın ismi de gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'Gönlüm şahsen ana muhalefetin başındaki zatın seçim yarışında olmasını ister. Başka aday aramasına gerek yok. Kendisi meydana çıksın. Buyur meydan, aday ol' çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı neredeyse kesinleşti. Kılıçdaroğlu, salı günü PM’den yetki alacak. Peki kim olacak? CHP’nin jestinden sonra Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararını gözden geçirmesi bekleniyor. En azından ısrarlı olmayacağı düşünülüyor.



Bugün Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun görüşme trafiği önemli. Muhalefet cephesindeki beklenti, Karamollaoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci adımı atıp 72 saat içinde yeni bir ittifak modeli ile ortaya çıkacakları yönünde. Bu gelişmeler ortak aday formülünü güçlendirmeye başladı. Abdullah Gül yeniden denkleme girdi."



AKŞENER'İ İKNA TURLARI



Öte yandan 24 Haziran baskın erken seçim kararının ardından CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi arasındaki trafikte çok farklı pazarlıklar yaşandığı öne sürülmüştü. Cumhuriyet gazetesinin bugün ortaya attığı iddiaya göre CHP, adaylığını ilan eden Meral Akşener'i adaylıktan vazgeçirmeye çalışıyor. CHP'nin hesaplarına göre, Akşener ikna edilirse muhalefet, Erdoğan’a karşı tek adayla çıkacak.



CHP'Lİ ÖZEL'E 'GÜL' SORUSU



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Haber Türk'ün "Abdullah Gül ortak aday olur mu?" sorusuna yanıt verirken şu ifadeleri kullandı: "Saadet Partisi'nden gelecek her öneri çok önemli. Onların önerileri parlamanter sisteme destekse, tek adam rejimine karşıysa çok değerlidir. İsim benim konum değil. Onu kenara bırakalım."