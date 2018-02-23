Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, erken seçim iddiasında bulundu. Çok alametlerin belirdiğini ifade eden Hakan, "Galiba erken seçim bombası patlayacak" diye yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında erken seçimin olacağına yönelik iddiada bulundu.



Ahmet Hakan, yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zina meselesini gündeme getirmesini, ittifak çalışmalarının hızla tamamlanmasını gibi konulara yer verdi.



Hürriyet yazarı, çok alametler belirdiğini ifade etti.



Hakan, "Galiba erken seçim bombası patlayacak" diye yazdı.



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