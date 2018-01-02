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Hüsamettin Arslan yaşamını yitirdi

Sosyolog, yazar Hüsamettin Arslan hayatını kaybetti

Hüsamettin Arslan yaşamını yitirdi

Kanser tedavisi gören sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, bu sabah Bağcılar Medipol hastanesinde hayatını kaybetti.

Paradigma Yayınları'nın kurucusu Arslan, yarın Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HÜSAMETTİN ARSLAN KİMDİR

Hüsamettin Arslan, 12 Ocak 1956'da Ordu'da dünyaya geldi. 

Tunceli öğretmen okulunu bitiren Arslan, 1979'da Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı.

Hüsamettin Arslan, doktora aşamasında alan değiştirdi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde "Bilgi Sosyolojisi ve Bilim Sosyolojisi" konulu doktora tezini hazırladı.

Bilim sosyolojisi alanında Türkiye'de yapılmış ilk akademik çalışma olan "Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi" adlı esere imza atan Arslan, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde görev yapıyordu.

Hüsamettin Arslan, yaşamı boyunca genel sosyoloji, metodoloji, bilgi sosyolojisi, bilim sosyolojisi, sosyal bilimlerde yöntem ve hermeneutik (yorum bilimi) alanlarında çalışmalar yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hüsamettin Arslan #sosyolog
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