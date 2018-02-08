FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mutlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya tutuklu 7 sanık ile aralarında Çapkın'ın da bulunduğu tutuksuz 7 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada sanık yakınları da hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, celse arasında mahkemeye verdiği esas hakkındaki mütalaasında, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.



Tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun suç kastının yoğunluğu, suçun işleniş özellikleri, verilen zarar, yaratılan tehlikenin büyüklüğü ve suçun işlendiği zaman hususlarını değerlendiren savcılık, mütalaasında, Mutlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalasını sundu

Sanık yoklamalarının yapılmasının ardından Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaayı celse arasında mahkemeye sunduğunu söyledi.



Esas hakkındaki mütalaada, tüm sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişse de bu sanıkların bu suçların yasal unsurları oluşmaması nedeniyle beraatini talep etti.



Sanıklardan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğuna dair yeterli delil elde edilemediği ancak sanığın dosya kapsamında bulunan delillerden ve tüm dosya kapsamına göre eylemlerinin bütün olarak örgüte bilerek yardım etme kapsamında kaldığına vurgu yapılan mütalaada, Çapkın'ın "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Mütalaada, sanıklar eski Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ve eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir hakkında da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yine 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



"Mutlu’nun örgüt üyesi olduğu değerlendirildi"

Mütalaada, tüm dosya kapsamına göre, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olması konusunda hem iddianamede belirtilen hususlar hem de tanık beyanları, dosyada bulunan tespitler ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanık Hüseyin Avni Mutlu hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisi içinde yer aldığı ve bu haliyle silahlı terör örgütü üyesi olduğu" değerlendirilmesi yapıldı.



Mutlu’nun suç kastının yoğunluğu, suçun işleniş özellikleri, verilen zarar, yaratılan tehlikenin büyüklüğü ve suçun işlendiği zaman hususlarını göz önünde bulunduran savcılık mütalaasında, Mutlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Mütalaada sanıklardan eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır ve eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan’ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yine 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Cumhuriyet savcısı sanıklar Yusuf Yavaşcan, eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç, Nurullah Çakır, Necmettin Kalkan, Mürteza Balcı, Hüseyin Avni Mutlu, Fatih Şahin’in "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçunun da yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, söz konusu sanıkların bu suçtan ayrı ayrı beraatini istedi.



Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Osman Tunç ve eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat'ın iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarının talep edildiği hatırlatılan mütalaada, bu sanıkların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduklarına ya da örgüt üyesi olmadan bu durumu bilerek bu örgüte yardım ettiklerine dair mahkumiyetlerine yeter delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatleri talep edildi.



Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.