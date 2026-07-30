Hüseyin Başaran da aralarındaydı! Ahbap Derneği operasyonunda sıcak gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Hüseyin Başaran da aralarındaydı! Ahbap Derneği operasyonunda sıcak gelişme
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Ahbaplar suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Başsavcılık tarafından yürütülen dosya kapsamında şüpheliler hakkında şu konular başlıklandırıldı:

Konut ve konteyner alımları
Şüpheli taşınmaz devirleri
Dernek tarafından düzenlenen çekler
Mali ve ticari ilişkiler

Bu dört ana başlık altında başlatılan operasyonlar neticesinde, aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından savcılık ifadesi alınacak

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilecek olan şüphelilerin, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

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