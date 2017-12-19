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Hüseyin Çapkın tahliye edildi

FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin davada mahkeme, akşam saatlerinde eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın tahliyesine ve ev hapsine karar verdi... Eski Vali Hüseyin Avni Mutlu'nun ise tutukluluk hali devam edecek.

Hüseyin Çapkın tahliye edildi

FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin davada tahliye çıktı.

Duruşma savcısı tutuklu sanıklar eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın meslektaşı olan diğer sanıklarla telefon irtibatı olmasının örgüt içi irtibat olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek tahliye talep etti. 

Mahkeme, akşam saatlerinde eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın tahliyesine ve ev hapsine karar verdi... 

Eski Vali Hüseyin Avni Mutlu'nun ise tutukluluk hali devam edecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö
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