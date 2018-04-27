Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Panmunjom'daki Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Aydınlık gazetesi yazarı Hüseyin Vodinalı bugünkü yazısında, "Asya’nın şahlanacağı Kuşak ve Yol projesini baltalamak için Suriye ve İran üzerinden tüm Batı Asya’yı kan gölü ve kaos ortamına sürükleyen ABD ve bendeleri, Tahran’daki zirvede Putin Ruhani Erdoğan üçlüsünün yanında Esad’ı da görseler sanırım taşa dönerler! Kim ve Moon yapabiliyorsa Erdoğan ile Esad niye yapamasın?" dedi.

Hüseyin Vodinalı'nın yazısı şöyle:



"1950’den beri savaş halindeki düşman kardeşler buluştu.



Hem de dünya nükleer savaş korkusu yaşarken!



“Savaş köpekleri” Trump ve Macron Suriye kini (ve karılarından yüz bulamama?) yüzünden resmi görüşmede adeta sevişirken!



Kim Jong Un ile Moon Jae in, 65 yıllık savaş halini bitirip nükleer silahlara son vermek üzerine anlaştı.



Dünya için çok güzel bir haber.



O da yetmedi sınır anlaşmazlığı yüzünden savaşan ve son dönemde yine savaşın eşiğine gelen Asya devleri Çin ve Hindistan da barış rüzgarları estirdi.



Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi gayri resmi bir zirvede buluştu.



Her iki ülke başkentine eşit uzaklıktaki Çin kenti Wuhan’da heyetler olmadan bir araya gelen iki lider, geçen yıl savaşa çok yakınlaştıkları sınır krizi ve pek çok diğer ikili sorunu samimi biçimde masaya yatırdı.



Hindistan, geçen yıl Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olsa da, ABD’nin daha yakınlaştığı ve Çin’e karşı Asya kalesini zayıflatmakta kullanmaya çalıştığı görece fakir bir ülke ama hızla gelişiyor.



Trump ve çiçeği burnundaki dışişleri bakanı Pompeo kuşkusuz bu duruma en az Kore yarımadasındaki kadar bozulmuştur.



Ama onların asıl kudurduğu şey, Kore liderlerinin olduğu kadar Çin ve Hindistan liderlerinin Kuşak ve Yol inisiyatifi üzerinde görüşmeleri ve bu minvalde ABD etkisini azaltarak dolar hegemonyasından nasıl çıkacaklarını tartışmalarıdır.



Trump ve savaş isteyen emperyalist çeteyi biraz daha kızdırmanın en güzel yolu bu iki görüşmeye bir üçüncüsünü eklemektir.



Asya’nın şahlanacağı Kuşak ve Yol projesini baltalamak için Suriye ve İran üzerinden tüm Batı Asya’yı kan gölü ve kaos ortamına sürükleyen ABD ve bendeleri, Tahran’daki zirvede Putin Ruhani Erdoğan üçlüsünün yanında Esad’ı da görseler sanırım taşa dönerler!



Kim ve Moon yapabiliyorsa Erdoğan ile Esad niye yapamasın?



24 Haziran seçimleri sizi aldatmasın, Amerikalıların en güvendiği lider adayı Gül ve Amerika’nın Türkiye temsilcisi Kemal Derviş’in referansıyla ‘yetmez ama evetçi’ merkezi Sabancı Üniversitesi’nden Özgür Demirtaş ismini “Erdoğan’ı çıldırtan adaylar” diye pazarlayan CHP’nin amacı belli!



Kümese yeniden tilki doldurmak.



Eğer illa birilerini çıldırtmak şartsa Tahran’da Esad ile görüşsün Erdoğan ve tüm Amerika ve uşaklarını komple çılgına çevirsin.



Tabii canımıza okuyan dolarizasyon kalksın fikrinde eğer samimiyse!"



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