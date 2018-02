Aydınlık yazarı Hüseyin Vodinalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 3 saat 15 dakikalık gizli görüşmesi sonrası Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

"Tillerson ile Erdoğan arasında tercümansız 3 saat 15 dakikalık görüşme esrarını korurken, ilginç gelişmeler oluyor. ABD ’den Suriye ve İran ’a yönelik saldırı işaretleri dozajını artırıyor.Mc Masters ve Mattis, İran’ı hedef alan açıklamalar yapıyor.Wall Street Journal, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Washington 'un, Türkiye 'yle ilişkileri onarmak ve Ankara'yı Moskova-Tahran'la kurduğu ittifaktan koparmak için yeni bir çalışma başlattığını söyledi.Suudi Arabistan, komuta kademesinin tamamını bir gecede değiştiriyor.İngiltere ve Fransa’dan Suriye’ye saldırı sinyalleri geliyor.Belli kesimlerin kıyameti kopardığı Doğu Guta gelişmelerinin de İsrail tarafından tezgahlandığı ortaya çıkıyor.Bunu ben değil İsrailli analist Elizabeth Tsurkov söylüyor.İsrailli düşünce kuruluşu “Forum for Regional Thinking”den Tsurkov, İsrail’in Suriye’deki El Kaide ve Nusra dahil 7 terörist örgüte destek verdiğini açıklıyor.Hüsnü Mahalli de bunu söylüyor.ABD, İngiltere ve Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Ocak ayında gerçekleştirdikleri ve yeni Ortadoğu stratejisi üzerinde çalıştıkları gizli toplantının detayları ortaya çıkıyor.11 Ocak tarihinde Washington’da 5 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen gizli toplantı, toplantıda bulunan İngiliz Büyükelçisi'nin tuttuğu notların Fransız bir gazeteci tarafından ele geçirilip sızdırılmasıyla birlikte ortaya çıktı.Wikileaks'e benzer şekilde ‘Syrie Leaks' adı altında bir bu toplantıda konuşulanlar dünya kamuoyuyla paylaşıldı.Bu 5 ülke, Suriye'yi bölmeyi ve Ortadoğu'nun sınırlarını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, “Toplantı, kendilerine ‘küçük grup' adını veren Amerika, İngiltere ve Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Bu gruba Mısır, Almanya ve Türkiye'nin de dahil edilmesi konuşuluyor. Anlaşılan Mısır'a henüz bir davet iletilmezken Almanya'dan da davete henüz bir yanıt gelmemiş. Türkiye'ye gelindiğinde ise bu ülkeler Türkiye'yi davet etmekle ilgili tereddütlerinden bahsediyor. Gizli toplantının katılımcıları, ‘Türkler ve Kürtler arasındaki çatışmalar, bu grubun kararlarına olumsuz etki edebilir' diyorlar” şeklinde konuştu.Suriye’ye saldırı ile İran’a savaş masada demek ki.ABD’den ek askeri destek alan Ürdün ve komuta kademesini görevden alan Suudi Arabistan’ın son tutumları da bunu doğrular yönde. Rusya ’nın BM Güvenlik Konseyi’nde aldırdığı ateşkes kararının sebebi de ortaya çıkıyor.Bu Waşington beşlisinin temel amacı, Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye’de her şeyi değiştiren Astana Süreci’ni, yeniden Cenevre’ye çekmek aynı zamanda.Toplantıya katılan ülkelerin Soçi sürenin sabote edilmesi gerektiği konusundaki mutabakatının da ortaya çıktığına değinen deneyimli diplomat Özülker, "Batı'nın Suriye'de stratejisi adı atında Soçi süreci sabote edilmelidir. İkincisi, ‘İsrail-İran ve Türk-Kürt savaşları bekliyor bizi' diyorlar. Suriye'nin de parçalanacağını ifade ediyorlar" diye konuştu.Bana göre ise asıl ve nihai hedef, Rusya’yı kenara çekip Türkiye – İran savaşı çıkarmak.Trump ve hempalarının hülyası bu.Ateşten kestaneleri Türkiye’ye aldırmak.Bir taşla 38 kuş.Tıpkı Saddam Hüseyin’i bu şekilde kullanıp, Irak’ı İran ile 8 yıl savaştırıp, daha sonra işgal etmek gibi bir fantezi var kafalarının arkasında.Tillerson ve Erdoğan görüşmesi sonrası savaş baltalarını topraktan çıkaran Amerikan muhibbi çete de bunu pompalıyor her taraftan.Rusya, Suriye ve İran bu oyunun çok net farkında.İran’ın son Afrin açıklaması ve Rusya’nın Doğu Guta tutumunu bu şekilde okumak gerekiyor.Peki…Acaba…Hala İncirlik ve Kürecik’i kapatmamakta bu kadar ısrarlı olan hükümet farkında mı?Medyasına bakarsan hiç farkında değil."