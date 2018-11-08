Hüsnü Mahalli'nin birden fazla kez "cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Gazeteci Hüsnü Mahalli, birden çok kez "cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı, "kamu görevlilerine hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası hükmünün açıklanması ise geri bırakıldı.



İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hüsnü Mahalli avukatlarıyla katıldı. Davanın müdahili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti.



Duruşmada ek savunma yapan Hüsnü Mahalli, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'de bulunan ÖSO kuvvetlerine yardım ettiği tüm dünyanın bildiği bir husustur. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat ÖSO'yu Kuvay-i Milliye olarak ifade etmiştir. 50 bin kişilik bu orduya yardım malzemesi gönderilmesiyle ilgili yaptığımız haberin doğruluğu bizzat Cumhurbaşkanı tarafından çeşitli platformlarda dile getirilmiştir. Bir gazeteci olarak bunu yazmamdan daha doğal bir şey olamaz. Gazetecilik yaptım, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.



"Sanık cezalandırılsın"



Mahalli'nin avukatlarından Muhterem Aktaş, müvekkilinin yaptığı röportaj içeriği, görsel basındaki beyanlarının hiçbirinde ve sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı ile hükümet üyelerinin adı ya da makamlarının geçmediğini öne sürerek, güncel konulara ilişkin yorum yapmanın habercilik mesleği gereği olduğunu ve suçun unsurlarının oluşmadığını savundu.



Söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay ise şikayetlerinin devam ettiğini anlatarak, "İddianamede açıkça belirtildiği üzere Cumhurbaşkanı'nın adı ve makamı zikredilmiştir. Hakaret suçunun yasal unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.



Davada karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Mahalli, "Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanı ifadesini kullanırım. Diktatör kelimesi de hakaret içeren bir kelime değildir. Kaldı ki uluslararası camiada tek kişide toplanan yetkiyle ilgili belirtilmiş bir tanımdır." ifadelerini kullandı.



Karar



Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Mahalli'yi, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçundan, suçun işleniş şekline göre alt sınırdan uzaklaşarak ve sanığın duruşmalardaki iyi halini gözeterek 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme, bu ceza hükmünün açıklanmasını, sanığın 2 yıl altında ceza alması, sabıkasız oluşu, mahkemece bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşması ve mağdurun somut, tespit edilebilir zararının bulunmamasını öngörerek, 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.



Sanık Mahalli'nin, birden fazla kez "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan, suçun işleniş şekli ve kastın ağırlığına göre alt sınırdan uzaklaşarak, duruşmalardaki iyi halini de gözeterek 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.



Görevsizlik kararı verilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Hüsnü Mahalli'nin "cumhurbaşkanına hakaret" ve "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.



İddianameyi kabul eden İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Mart 2018'de görevsizlik kararı vererek, dosyanın basın davalarına bakan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetmişti.