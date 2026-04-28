Husumetlisinin adına 25 farklı sipariş verdi, kuryeler kapıya kuyruk oldu

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir otelde yaşanan olay, dijital tacizin ve ticari mağduriyetin yeni bir boyutunu gözler önüne serdi. Edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan bir şahıs adına, yabancı bir telefon numarası kullanılarak kentteki yaklaşık 25 farklı restorandan art arda yemek siparişi verildi.

SİSTEMATİK TACİZ VE TİCARİ MAĞDURİYET

Kuryelerin otele ulaşmasıyla ortaya çıkan tabloda, otel misafiri siparişlerin kendisine ait olmadığını beyan etti. Kısa sürede onlarca kuryenin aynı adrese yığılması üzerine durum emniyet birimlerine intikal etti. Yapılan ilk incelemelerde, bu yöntemin sistematik bir taciz biçimi olarak kullanıldığı; şahısla yaklaşık 3 yıldır davası süren bir husumetlisinin, hedef kişinin konumunu tespit ederek bu eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

"5 BİN 500 LİRALIK SİPARİŞİ SİNİRDEN YEDİM"

Olayda maddi zarara uğrayan işletme sahiplerinden Savaş Öztürk, yaşanan süreci mesafeli ve dikkat çekici ifadelerle aktardı. Hazırlanan siparişlerin yüksek maliyetine vurgu yapan Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Kuryem beni arayıp otelde bu isimde birinin kaldığını ancak siparişi kabul etmediğini söyledi. Otele gittiğimde yaklaşık 20 restoranın daha benzer durumda olduğunu gördüm. Biz 10 adet kavurmalı kaşarlı pide hazırlamıştık; yaklaşık 5 bin 500 liralık bir siparişti. Ürünleri dağıttım, kalan 3 pideyi de sinirden kendim yedim. Bu durum esnafı gerçekten zor durumda bırakıyor."

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Polisin müdahil olduğu olayla ilgili geçmişe dönük benzer şikayetlerin de bulunduğu öğrenildi. Kimliği tespit edilmeye çalışılan şüphelinin, yabancı hatlar üzerinden kurduğu bu düzenekle ticari işletmeleri zarara uğratırken, hedef aldığı kişiye yönelik psikolojik baskı kurmayı amaçladığı değerlendiriliyor. Konuyla ilgili emniyet birimlerinin yürüttüğü inceleme ve yasal süreç titizlikle sürüyor.