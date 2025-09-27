"Huzur İstanbul" operasyonu: Arananlar tek tek yakalandı, 1147 şüpheli gözaltında

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uygulama dün gece gerçekleştirildi. Operasyon iki aşamalı olarak planlandı.

İlk aşama 20.00-22.00 saatleri arasında yapıldı. Bu bölümde 209 noktada 1432 personel görev aldı. Kontrollerde bir polis helikopteri havadan destek sağlarken, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5 bot da denizden güvenlik önlemlerine katıldı.

İkinci aşama ise 22.00-23.59 saatleri arasında sürdü. Bu bölümde 1323 personel umuma açık yerlerde denetimler gerçekleştirdi.

366 BİN KİŞİYE GBT YAPILDI, 1147 GÖZALTI

Uygulama kapsamında 366 bin 804 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 544 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 1147 kişi gözaltına alındı.

Denetimler sırasında 23 ruhsatsız tabanca, , 3 tüfek, 1 makineli tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 69 fişek, 1578 gram uyuşturucu madde, 25 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 550 lira ele geçirildi.

İŞ YERLERİ VE TRAFİKTE YOĞUN DENETİM

Ekipler tarafından 492 umuma açık iş yeri denetlendi. Bu denetimlerde 1 iş yerine işlem uygulandı.

Trafik denetimleri ise şehrin dört bir yanında yapıldı. Toplamda 43 bin 335 araç ve 867 motosiklet kontrol edildi. Bu kapsamda 2 bin 432 araç ve motosiklet ile 11 sürücüye işlem uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 978 bin 353 lira trafik cezası kesildi.