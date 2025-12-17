Huzurevinde şiddet skandalı sonrası bakanlık harekete geçti

İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir yaşlı bakım merkezinden yansıyan ve vicdanları yaralayan iddialar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı teyakkuza geçti.

Çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan ‘Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet' başlıklı haberler ve paylaşımlar, devletin ilgili mekanizmalarını devreye soktu. Bakanlık, kamuoyunda büyük tepki toplayan olaya kayıtsız kalmayarak yazılı bir açıklama ile sürece el koyduğunu duyurdu.

MÜDÜRÜN ÇALIŞMA İZNİ İPTAL EDİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, skandalın patlak vermesiyle birlikte il müdürlüğü ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine sevk edildi. Başlatılan inceleme kapsamında ilk somut ve sert yaptırım kurumun yöneticisine uygulandı.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, olayın yaşandığı merkezin Sorumlu Müdürü Y.K.'nın, hem sorumlu müdürlük yetkisinin hem de çalışma onayının iptal edildiği bildirildi.

Bakanlık, olayın sadece idari değil, adli boyutunun da takipçisi olacağını vurgularken, kuruma idari para cezası kesildiğini de açıkladı. Sürecin detaylarına ve atılan adımlara ilişkin Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğümüz ekiplerince ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiş olup, eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nın sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."