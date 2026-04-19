IBAN transferlerinde yeni dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), siber dolandırıcılıkla mücadele ve yasa dışı para trafiğinin engellenmesi amacıyla dijital işlem protokollerini güncelledi

BDDK tarafından alınan karar doğrultusunda, saat 22.00 ile 06.00 arasında gerçekleştirilecek IBAN transferleri yeni güvenlik kriterlerine tabi tutuldu. Çipli kimlik kartına sahip olmayan veya kimlik bilgilerini dijital sistemler üzerinden güncellemeyen kullanıcıların bu saat dilimindeki para transferi talepleri işleme alınmayacak. Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi kullanılarak doğrulanamayan işlemler, bankacılık sistemleri tarafından otomatik olarak askıya alınacak.

LİMİT VE GÖRÜNTÜLÜ DOĞRULAMA PROSEDÜRLERİ

Dijital kanalların güvenliğini artırma hedefi doğrultusunda, 20 bin TL ve üzerindeki tüm transferlerde kimlik doğrulama işlemi zorunlu kılındı. Akıllı cihazında NFC özelliği bulunmayan veya henüz yeni nesil kimlik kartına geçiş yapmamış vatandaşlar, gece saatlerinde işlem yapabilmek için banka temsilcileriyle görüntülü doğrulama sürecini tamamlamakla yükümlü olacak. Bu uygulama ile şüpheli işlem hacminin minimize edilmesi ve siber güvenlik açıklarının kapatılması hedefleniyor.

KESİNTİSİZ HİZMET İÇİN SİSTEM ENTEGRASYONU

Yetkililer, bankacılık hizmetlerinden kısıtlama olmaksızın 7/24 yararlanabilmek için eski tip nüfus cüzdanlarının ivedilikle çipli kartlarla değiştirilmesi gerektiğini bildirdi. Dijital sistemlere entegrasyonu tamamlanan ve kimlik verileri güncel olan kullanıcılar, yeni güvenlik protokollerinden etkilenmeden işlem yapmaya devam edebilecek. Uzmanlar, söz konusu güvenlik önlemlerinin ilerleyen süreçte daha geniş zaman dilimlerini kapsayacak şekilde genişletilebileceğine dikkat çekiyor.

