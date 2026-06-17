IBAN'ını arkadaşına verdi, hayatının şokunu yaşadı! Aynı suçtan iki farklı karar

Arkadaşına IBAN'ını kullandıran üniversite öğrencisi Bünyamin D, Balıkesir ve İzmir'de aynı suçtan açılan davaların birinden beraat diğerinden hapis cezası aldı.

Müşteki, şikayetini geri çekmesine, mağduriyetliğinin giderilmesine rağmen Bünyamin D., aynı iki dosyadan birinden örgütlü suçtan yargılanıp tutuklanırken, diğer dosyadan beraatını aldı.

ARKADAŞINA GÜVENDİ, KABUSU YAŞADI

Mardin'de yaşayan 24 yaşındaki Bünyamin D, iddiaya göre arkadaşı Özgür Ç.'nin banka hesaplarının bloke olması ve haczi olduğunu söylemesi üzerine talep edilen IBAN'ını verdi. Verilen IBAN üzerinden yaşanan dolandırıcılık olayında Tahir K., mağdur olduğunu gerekçe gösterecek Balıkesir ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Aralarında Bünyamin D'nin de olduğu 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, müştekinin hesabından şüphelilerin hesapları üzerinden para transferi yapıldığı yer aldı.

İddianamede, Bünyamin D'nin, müştekiyi tanımadığını, bahse konu hesabın kendisine ait olduğunu, arkadaşı Özgür Ç.'nin kendisinden banka hesaplarının blokeli olduğunu ve haczin bulunduğunu söyleyerek banka hesaplarını istemesi üzerine şahsa güvenerek verdiğini, daha sonra hesabına bloke konulduğunu, dolandırıcılık olayı ile bir ilgisinin bulunmadığını, atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği yer aldı.

AVUKATI İSYAN ETTİ: "BİR İNSAN BİR KERE YARGILANIR"

Avukat Gurbet Bilbay, İHA muhabirine, müvekkilinin aynı ilde, aynı iki dosyada, aynı müşteki tarafından yargılandığını söyledi. Zararın, müştekinin aynı olduğunu, müştekinin şikayetinden vazgeçtiğini, zararın ödendiğini müvekkilinin tutuklandığını ifade etti.

Avukat Bilbay, bununla ilgili defalarca talepte bulunmalarına rağmen hiçbir şey yapılmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Aynı dosyada farklı bir sanık, zararı ödedi kendisi tahliye olurken fakat benim müvekkilim hala içeride. Bir insan bir kere yargılanır bir suçtan dolayı. Anayasa Mahkemesi gereği bir hak ihlali. Anayasa Mahkemesi, adil yargılama ilkesinden dolayı bu durumun düzeltilmesi gerekiyor"