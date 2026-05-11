İBB Ağaç A.Ş. operasyonunda sıcak gelişme! 12 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.

Soruşturma kapsamında toplam 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği belirtildi.

İLK SEVKLERDE SERBEST BIRAKMALAR YAŞANMIŞTI

Önceki gün adliyeye sevk edilen 7 kişiden birinin doğrudan savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Hakimliğe çıkarılan ve aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel’in de bulunduğu 5 kişi hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bir kişi hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

Yurt dışında bulunduğu belirtilen bir kişinin de dönüşte havalimanında gözaltına alındığı kaydedildi.

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan 24 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. İstanbul Barosu da şüpheliler arasında bulunan avukat Eren Sönmez hakkında açıklama yaparak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonrası 20 şüpheliden 12’si tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.