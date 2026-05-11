İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturması: Gözaltındaki 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yeni soruşturmada süreç hızlandı. Başsavcılığın koordinasyonunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonun ardından emniyette tutulan şahısların sorguları sona erdi.

KURGUSAL İHALE SİSTEMATİĞİ TESPİT EDİLDİ

Dosya, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen bir suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirildiği iddia edilen eylemleri kapsıyor. Yürütülen araştırmalarda, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işletildiği ve ihalelere fesat karıştırıldığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, düzenlenen operasyon kapsamında toplam 29 şahsı gözaltına almıştı. Süreç içerisinde ifade ve işlemlerin ardından şüphelilerden 7'si serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında aranan ancak yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyetteki adli işlemleri tamamlanan kalan 23 şüpheli, polis ekipleri eşliğinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.