İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde bugün kurulması istenen 'Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu' AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "İBB Meclisimizde zaten var olan SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU sayesinde Büyükşehir Belediyemiz 'Uyuşturucu ile Mücadele' konusunda yıllardır ciddi çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bu nedenle yeni komisyon bir kurulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin bugünkü toplantısı yapıldı.



Toplantıda CHP'nin Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu kurulması önerisi, meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.



Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu kurulması önerisi, oy çokluğuyla reddedildi.



Öneri, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.



Toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık etti.



AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA



İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, konuyla ilgili açıklama yaptı.



Göksu, şunları belirtti:



"İBB Meclisi Nisan ayı ikinci oturumu, alınan kararlar ve yeni seçilen komisyon üyelerinin görevleri hayırlara vesile olsun.



İBB Meclisimizde zaten var olan SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU sayesinde Büyükşehir Belediyemiz 'Uyuşturucu ile Mücadele' konusunda yıllardır ciddi çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bu nedenle yeni komisyon bir kurulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.



İBB Meclisimizde zaten var olan KADIN AİLE ve ÇOCUK KOMİSYONU'muzla İstanbul Büyükşehir Belediyemiz kadın hakları konusunda dünyaya örnek olmuş projeler hayata geçirmiştir. Bu nedenle yeni bir komisyon kurulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.



İlk meclisimizde gündeme gelen, İBB'de çalışan memurlarımızı yakından ilgilendiren Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi, çalışanlarımızın menfaatleri doğrultusunda sonuçlandırılmak üzere bugün komisyonlarımıza havale edilmiştir. Perşembe günü meclismizden geçirilecektir."





ulusal.com.tr

