İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla ifadeye çağrıldı. 91 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edilen İmamoğlu, hakkındaki suçlamalarla ilgili savcıya ifade verecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İmamoğlu’nun emniyetteki ifadeleri tamamlandıktan sonra, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesiyle birlikte soruşturmada önemli bir aşamaya gelindiği bildirildi.

İmamoğlu’nun ardından, toplamda 91 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade verecek.

Savcılığa sevk edilen İmamoğlu’nun suçlamalarla ilgili olarak savcıya ifade vereceği ve sorgusunun ardından tutukluluk durumu ile ilgili bir kararın verileceği belirtildi.

Sakarya'da feci olay: Taekwondo hocası yıkılan duvarın altında kaldıSakarya'da feci olay: Taekwondo hocası yıkılan duvarın altında kaldıYurt
ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi
Sağlık Bakanlığı’ndan ilaç fiyatları için yeni karar
İBB soruşturmasındaki gizlik tanıklar ortaya çıktı
S-400 ABD’ye mi devredilecek?
İzinsiz gösterilerde 343 kişi gözaltına alındı
Akaryakıta peş peşe zam!
Sosyal medya üzerinden provokasyon yapan 94 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu hakkında taşınmaz ve danışmanlık iddiaları
İmamoğlu'nun savcılığa sevk tarihi açıklandı
Nevruz'u böyle kutladı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcılar için kritik eşik! Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcılar için kritik eşik!
Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri
Akaryakıta peş peşe zam! Akaryakıta peş peşe zam!
2025 güncel emekli promosyonları açıklandı! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor? 2025 güncel emekli promosyonları açıklandı! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
Borsa İstanbul’da sert düşüş! Borsa İstanbul’da sert düşüş!