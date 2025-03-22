İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İmamoğlu’nun emniyetteki ifadeleri tamamlandıktan sonra, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesiyle birlikte soruşturmada önemli bir aşamaya gelindiği bildirildi.

İmamoğlu’nun ardından, toplamda 91 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade verecek.

Savcılığa sevk edilen İmamoğlu’nun suçlamalarla ilgili olarak savcıya ifade vereceği ve sorgusunun ardından tutukluluk durumu ile ilgili bir kararın verileceği belirtildi.