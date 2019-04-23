İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Guardian gazetesine verdiği röportajda İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi düşüncesini aklından bile geçirmediğini söyledi. İmamoğlu, "Seçimi kazandığımız açık. AKP insanların başka türlü düşünmesini istiyor ama bu süreç bitti. Hayata devam etme zamanı" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Guardian gazetesine röportaj verdi.



İmamoğlu, şunları söyledi:



"Çok sayıda AKP seçmeni bana neden onların partisinden aday olmadığımı sordu. Onlardan oylarını değil dualarını istediğimde memnun oldular.



Halkın ayrıştırıcı bir söylemi ve ayrımcı politikaları kabul ettiğine inanmıyorum. Halen dünyada hakim anlayış popülizm ancak popülizm de nihayetinde bitecek. İnsanlara saygıyla davrananlar daima kazanır."



İmamoğlu, seçim gecesi yaşadıklarıyla ilgili olarak da "Yaklaşık 48 saat uyumadım. Sanırım sandıkların kapanmasının ardından 24 saat içinde 13 basın toplantısı düzenledim. Resmi haber ajansı yanıltıcı veriler veriyordu ve biz bunların yanlış olduğunu biliyorduk. İnsanlar endişelenmeye başladı ve çok stresli bir ortam vardı ama meydan okumamız için önce haklılığımızdan emin olmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.



İmamoğlu'nun yaptığı diğer açıklamalar ise şu şekilde:



"Hakkımdaki hükmü benim değil başkalarının vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kararlarım ve siyasette izlediğim yol, 10 yıllık iş bitirme tecrübesi olan iyi bir yönetici olduğum gerçeğinin bir sonucu.



İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi düşüncesini aklımdan bile geçirmiyorum. Seçimi kazandığımız açık. AKP insanların başka türlü düşünmesini istiyor ama bu süreç bitti. Hayata devam etme zamanı.



Tapılan ya da korkulan biri olmak istemiyorum. Sadece benimle yan yana çalışmanızı istiyorum. Ki, bizi seçen insanlar için mümkün olan en iyisini yapabilelim. Yapmamız gereken çok iş var."



ulusal.com.tr