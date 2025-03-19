İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberine göre İBB merkezli yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İmamoğlu'nun Kampanya Direktörü Necati Özkan ve İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu'nun Sarıyer'de bulunan konutunun çevresinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. İmamoğlu'nun konutunda arama yapıldığı öğrenildi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Millet iradesine darbe vuruluyor." başlıklı bir video yayınlayarak, ilk açıklamayı yaptı. İmamoğlu, açıklamasında, "Üzülerek söylüyorum milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, ülkenin emniyet güçlerini kötülüğe ait ederek, evimin, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum" dedi.