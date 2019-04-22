İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün İBB Meclisi olarak ilk toplantımızı yaptık. 39 Belediye Başkanımız ve Meclis Üyelerimiz ile bu şehre hizmet etmek için beraber çalışacağız. Tüm vatandaşlarımız da bu sürecin aktif katılımcısı ve bizim yol arkadaşımız olacaklar. 8. dönem meclisimiz hayırlı ve uğurlu olsun." açıklaması yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İBB Meclisi olarak ilk toplantıyı yaptıklarını açıkladı.



İmamoğlu, şunları belirtti:



"Bugün İBB Meclisi olarak ilk toplantımızı yaptık.



39 Belediye Başkanımız ve Meclis Üyelerimiz ile bu şehre hizmet etmek için beraber çalışacağız.



Tüm vatandaşlarımız da bu sürecin aktif katılımcısı ve bizim yol arkadaşımız olacaklar.



8. dönem meclisimiz hayırlı ve uğurlu olsun."



ulusal.com.tr