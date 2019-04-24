Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İhtisas Komisyonlarına üye seçimini gerçekleştirdi. Meclisin gündemine gelen deprem riski ile ilgili konuşan İmamoğlu, bu konunun milli bir mesele olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, "Ama ne yazık ki bu süreçte İstanbul'a dönük bir çözüm oluşturamadık. Konuyu milli mesele olarak görüp çözme konusundaki uyarılar önemli. Bizim de baş gündemlerimizden birisidir. Allah esirgesin, bu şehirde bir deprem olduğunda can kayıplarının yanı sıra Türkiye'nin geleceğini de sıkıntıya sokabilecek, ekonomik ve sosyolojik birçok sorunları doğurabilir. Umuyorum ki tüm şeffaflığıyla farklı kurum ve kuruluşları da işin içine katarak en hızlı şekilde İstanbul'un önüne bir çözüm planını koyacağız. En yakın zamanda İBB Meclisimiz ile paylaşarak bu konudaki özel çalışmaları otaya koyacağız" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 8. Dönem 1. Toplantı Yılı Nisan Ayı Toplantılarının 2. Birleşimini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirdi.Toplantıda, İBB Meclisi'nde alınan kararlarla ilgili raporlar hazırlayan 23 İhtisas Komisyonu'na üye seçimi yapıldı. AK Parti'nin teklifiyle komisyonlardaki üye sayısı 9'dan 8'e indirildi.Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün teklif ettiği Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.Birleşimde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Selçuk Sarıyar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi üzerine gündem dışı bir konuşma yaptı.



İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Göksu, Kağıthane'de yaşanan bina çökmesi olayıyla ilgili taziye dileklerini de iletti.



"DEPREM RİSKİ MİLLİ MESELEMİZDİR"



AK Parti Meclis Üyesi Kadem Ekşi ise, Kartal ve Kağıthane'de yaşanan bina çökmelerini hatırlatarak, çok katlı inşaat alanlarındaki derin kazılarda benzer sorunların yaşanabildiğini söyledi. Ekşi, İBB Meclisi ve tüm yerel yönetimlerin bu konuda bir acil eylem planı yapması gerektiğini sözlerine ekledi.



Konuyla ilgili görüşlerini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da deprem riski ile insanların can güvenliğinin milli bir mesele olduğuna dikkat çekti. Deprem riski nedeniyle Türkiye'deki yüzbinlerce insanın hayatının tehdit altında olduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Ne yazık ki milletçe sallandığımızda depremi hatırlıyoruz. Deprem geçti mi unutuyoruz" dedi.



"EN KISA ZAMANDA BİR ÇÖZÜM PLANI ORTAYA KOYACAĞIZ"



1999'da acı bir deprem yaşadıktan sonra bu riskli sürecin zaman zaman ülkemizin gündemine geldiğini ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Ama ne yazık ki bu süreçte İstanbul'a dönük bir çözüm oluşturamadık. Konuyu milli mesele olarak görüp çözme konusundaki uyarılar önemli. Bizim de baş gündemlerimizden birisidir. Allah esirgesin, bu şehirde bir deprem olduğunda can kayıplarının yanı sıra Türkiye'nin geleceğini de sıkıntıya sokabilecek, ekonomik ve sosyolojik birçok sorunları doğurabilir. Umuyorum ki tüm şeffaflığıyla farklı kurum ve kuruluşları da işin içine katarak en hızlı şekilde İstanbul'un önüne bir çözüm planını koyacağız. En yakın zamanda İBB Meclisimiz ile paylaşarak bu konudaki özel çalışmaları otaya koyacağız" ifadelerini kullandı.



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