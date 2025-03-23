İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Kararın ardından adliyede hareketli dakikalar yaşandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında "suç örgütü yöneticisi olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltilen İmamoğlu, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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