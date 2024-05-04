Ekrem İmamoğlu'ndan Paris'te Ukrayna çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’da… Paris’te Avrupa Sosyalist Partisi özel oturumuna katılan İmamoğlu, Avrupa’yı Gazze ve Ukrayna için sesini yükseltmeye çağırdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’nın başkenti Paris’te, Avrupa Sosyalist Partisi özel oturumunda konuştu.


İmamoğlu, İstanbul’da ve Türkiye genelinde son yerel seçimlerde CHP’nin birinci parti çıkmasının aksine, Avrupa genelinde sağın yükselişine dikkat çekti. İmamoğlu, “Avrupa’nın aşırı sağa kayışını tespit etmek sosyal demokrat partiler için elzemdir” dedi.

Avrupa’yı Gazze’de yaşananlara karşı kayıtsız kalmakla eleştiren Ekrem İmamoğlu, “Ayrıca Kiev ve Ukrayna’da acı çeken masum insanları savunmak için de daha fazlasını yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, temasları kapsamında Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’yu da ziyaret etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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