İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı. Kentsel dönüşüm ve diğer konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Uysal adaylık soruna "görev verilirse en iyi şekilde yapma gayreti içinde olacağız" dedi.

Metro ulaşımında hizmete girmeye en yakın hat Çekmeköy-Üsküdar hattı. Vatmansız bir hat. Ne zaman hizmete giriyor bu hat?İstanbul'un önemli ulaşım sorunlarını çözecek raylı sistem şu ana kadar yapılanlar var inşaatı devam edenler var. Daha öncesinden Üsküdar Ümraniye metrosunu açtık şu anda Çekmeköy şu anda yapımı bitti testleri bitti. Sertifikasyon işlemi bitmek üzere o geldiği anda açmayı planlıyoruz. Şu anda İstanbul'da yaklaşık bizim 294 kilometre metro inşaatımız var. Dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız. Mevcut olarak en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız yer altında 25 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık 18 hatta metro inşaatı var. 2021'e kadar devam edecekler var. İstanbul'un uzunluk yaklaşık Gebze'den girdiğimiz zaman Silivri'den çıktığımız zaman 120 kilometre civarında.Kabataş aslında transfer merkezi olarak planlanmış bir yer. Şu anda denizdeki yapılar bitti. 2019 baişı itibariyle vatandaşımız hizmet almaya başlayacak. Marti figürü çok tartışıldı. Yolcu salonları martı figürü ile biraz daha ebatları büyüyor. Kabataş'ta Martı Projesi iptal değil, martı figürü iptal yolun yer altına alınması iptal.Alt yapı meselesi var. Sebep biraz iklim değişikliği. Büyükşehir yeni iklim koşulları karşısında neler planlıyor ve neler yapıyor ?Ani yağışlarla yeniden oluşan riskler ortaya çıkıyor. Ani yağış olabilecek yerleri kontrol altında tutuyoruz.Kentsel dönüşüm deyince İstanbul akla gelir. Uzlaşma noktası bulunarak adım atılmalı. Yaklaşık 1,5 milyon yapı var İstanbul'da. Bütün ilçe belediye başkanlarımızla konuştuk ne yapılabilir? Geçmişte iyi niyetli olarak imar artışı vererek vatandaş kendi kendine bu işi çözsün denilmiş. En tipik örneği Fikirtepe. İmar artışı yapmadık maliyeti nasıl karşılayacağız? Vatandaşı bir yerden başka bir yere götürdüğümüz zaman bundan memnun olmuyor. Orada bir ömrü var hatırası var. 2018'de bütçemizden 1 milyar lira ayırdık. 100 metrekare dairesi varsa 80 metrekare daire vereceğiz.Bir görevi ısrarla hiç talep etmedim. Görev verilirse en iyi şekilde yapma gayretinde olacağız.