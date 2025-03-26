İBB Başkanvekilliği seçiminde sürpriz oy! Cumhur İttifakı'ndan da oy verilmiş

Geçtiğimiz hafta yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Terör soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak bu gelişmelerin ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Bu sürecin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini seçmek için bir araya geldi. Seçimde CHP’nin adayı Nuri Arslan 177 oy alarak başkanvekili seçildi. Rakibi AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin ise 125 oyda kaldı.

Seçim sonrası en dikkat çeken açıklama ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı üyesi bir meclis üyesinin de CHP adayı Arslan’a oy verdiğini belirtti. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan İBB Başkan Vekilliği seçiminde birlik içerisinde Nuri Aslan'a oy veren 174 CHP, 2 bağımsız meclis üyesine teşekkür ederim. Ayrıca Ramazan Ayında hak yenmesini içine sindiremeyen ve 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi'ne de teşekkür ederim."