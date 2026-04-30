İBB davasında ara karar: Adem Soytekin dahil 15 kişiye tahliye

İBB davasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Alınan kararla birlikte aralarında Adem Soytekin'in de yer aldığı toplam 15 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında mahkeme heyeti, dosya kapsamında yaptığı son değerlendirmenin ardından ara kararını kurarak 15 kişinin tahliye edilmesine hükmetti.

İŞTE TAHLİYE EDİLEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

Mahkemenin açıkladığı ara karara göre tahliyesine karar verilen 15 ismin tamamı netleşti. Heyetin kararına göre serbest kalacak isimler şu şekilde sıralandı: Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Esma Bayrak, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya.

Kripto dünyasında kara Nisan! Kripto saldırıları 600 milyon doları aştıKripto dünyasında kara Nisan! Kripto saldırıları 600 milyon doları aştıEkonomi
TCMB verileri açıklandı! Toplam rezervler 171 milyar dolara gerilediTCMB verileri açıklandı! Toplam rezervler 171 milyar dolara gerilediEkonomi
Günün Manşetleri
Adem Soytekin dahil 15 kişiye tahliye
Toplam rezervler 171 milyar dolara geriledi
İstanbul’da 1 Mayıs kutlama yerleri açıklandı
Tokat merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Doğu Perinçek'ten Camara için taziye mesajı
Bakan Uraloğlu ücretsiz olacak hatları açıkladı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
2026 ilk çeyrek turizm gelirleri belli oldu
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?