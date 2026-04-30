İBB davasında ara karar: Adem Soytekin dahil 15 kişiye tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında mahkeme heyeti, dosya kapsamında yaptığı son değerlendirmenin ardından ara kararını kurarak 15 kişinin tahliye edilmesine hükmetti.

İŞTE TAHLİYE EDİLEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

Mahkemenin açıkladığı ara karara göre tahliyesine karar verilen 15 ismin tamamı netleşti. Heyetin kararına göre serbest kalacak isimler şu şekilde sıralandı: Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Esma Bayrak, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya.