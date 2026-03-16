İBB davasında beşinci gün: Duruşma başlamadan yarına ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davasının 5’inci günü mahkeme salonunda yaşanan gerginlikle başladı.

CHP milletvekili ve avukat Turan Taşkın Özer, müdafi avukatlarının bulunduğu bölümden duruşmayı takip etmek istedi. Bu sırada mahkeme başkanı ile Özer arasında tartışma yaşandı.

Mahkeme Başkanı’nın duruşma sırasında tekrarlanan uyarılarda bulunduğu ancak buna rağmen Özer’in “Yerimden kalkmıyorum, gel kaldırabiliyorsan sen kaldır” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Mahkeme salonunda yaşanan tartışma nedeniyle başlayamayan duruşma için erteleme kararı verildi.

Mahkeme heyeti davayı yarına bıraktı.