İBB davasında hareketli saatler! Savcıdan 5 isim için peş peşe tahliye talebi

Davanın duruşma savcısı, yargılama sürecine ilişkin mütalaasında dikkat çeken bir talepte bulundu.

Duruşma savcısı; davada tutuklu olarak yargılanan sanıklar Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy ve Gökhan Köseoğlu hakkında yasal durumlarının değerlendirilerek tahliye kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyetinin, savcının bu tahliye istemine yönelik kararını ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.