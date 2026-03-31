İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı: 7 kişi hakkında tahliye talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' davasının dördüncü haftasında 13. celse görülüyor. Görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı, 107’si tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaasını mahkemeye sundu.

MÜTALAADA 7 İSİM İÇİN TAHLİYE İSTENDİ

Sanık avukatlarının tahliye taleplerinin dinleneceği duruşmada, savcının tutukluluğa ilişkin mütalaasını hazırlaması amacıyla oturuma 1 saat ara verildi. Aranın ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı; Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, İBB iştiraki İSPER'in büro personeli Davut Bildik, iş insanları Evren Şirolu ve Ali Üner ile halk otobüsü sahibi Ebubekir Akın hakkında tahliye talep etti. Savcılık, bu talebini ilgili sanıkların tutuklu kaldıkları süre ile üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini gözeterek oluşturdu. Diğer sanıkların ise bu aşamada mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

3 BİN 809 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturma süreci 11 Kasım 2025 tarihinde tamamlanarak dava aşamasına geçilmişti. Yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame toplam 3 bin 809 sayfadan oluşuyor.

İMAMOĞLU 142 FARKLI EYLEMLE SUÇLANIYOR

Hazırlanan iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu, toplam 142 eylemle suçlanıyor. İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar arasında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma ve verme, suç gelirlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, kişisel verilerin kaydedilmesi, ele geçirilmesi ve yayılması yer alıyor. Dosyada ayrıca suç delillerini gizleme, haberleşmenin engellenmesi, kamu malına zarar verme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, ihaleye fesat karıştırma, çevrenin kasten kirletilmesi ile vergi usul, orman ve maden kanunlarına muhalefet suçları da bulunuyor. Savcılık, söz konusu 142 eylem nedeniyle İmamoğlu’nun 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.