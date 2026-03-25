İBB davasında yeni soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının duruşması sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB davasında, duruşma sırasında kaydedilen bazı görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi.

TCK 286 KAPSAMINDA ADLİ SÜRECİ BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kovuşturma aşamasında ses veya görüntüleri yetkisiz şekilde kaydeden ve bunları paylaşan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİNE TALİMAT

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, görüntüleri çeken ve paylaşan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için talimat verildi.