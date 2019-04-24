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İBB'de 2. Meclis toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8'inci seçim dönemi 2'nci toplantısı yapıldı. AKP ile CHP'li meclis üyeleri arasında tansiyon yine yüksekti. Ses tonlarının zaman zaman yükseldiği toplantıda komisyonlardaki üye sayıları 9'dan 8'e indirildi. Her komisyon için AKP'den 5, CHP'den 3 kişi görevlendirildi.

İBB'de 2. Meclis toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP VE AKP'li meclis üyeleri yine birbirine yüklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 8'inci Seçim Dönemi'nin 2'nci toplantısını yaptı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de çöken binayla ilgili konuştu. İmamoğlu, "İstanbul'u bu konuda çözümle buluşturacağız" dedi.

Toplantıda ihtisas komisyon üyeleri seçildi. Komisyonlarda daha önce 9 olan üye sayısı AKP'lilerin oy çokluğu ile 8'e indirildi.

Komisyonlarda AKP'den 5, CHP'den 3 kişi görevlendirildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #AKP #chp
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