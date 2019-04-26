İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) tartışmalı oturum gerçekleşti, 2018 yılı faaliyet raporu kabul edildi. Oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öğrenci aylık akbilleri 50 TL olsun" dedi, İstanbul Belediye Meclis üyesi AK Partili Ahmet Hamdi Gürbüz, "Akbili 40 lira yapın da görelim" ifadelerini kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2018 yılı faaliyet raporu kabul edildi.



Saraçhane'deki binada yapılan 3'üncü oturuma yine tartışmalar damga vurdu.



İstanbul Belediye Meclis üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aylık öğrenci akbillerinin 50 TL yapılması vaadini eleştirdi.



Gürbüz, AK Parti olarak akbilin 40 TL yapılmasını teklif edeceklerini söyledi.



ulusal.com.tr

