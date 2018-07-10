banner982
İşte yeni kolluk gücü... Siyah giyecekler
İşte yeni kolluk gücü... Siyah giyecekler
Konyalı şehit Uzman Çavuş'u 5 bin kişi uğurladı
Konyalı şehit Uzman Çavuş'u 5 bin kişi uğurladı
"Tren kazasının nedeni çöken sistemdir"
Adalet Bakanı'ndan açıklama
Adalet Bakanı'ndan açıklama

İBB'den '15 Temmuz' kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

İBB'den '15 Temmuz' kararı

Meclis toplantısında, AK Parti ve CHP Grup Başkanvekillerinin ortak imzasıyla toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vermesi teklif edildi.
Teklifi görüşen Meclis, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını oy birliğiyle karara bağladı.

Buna göre vatandaşlar, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlik ve anma programlarına, 15 Temmuz 06.00 ve 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçlarını ücretsiz olarak kullanarak katılabilecek.

Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbullular, 15 Temmuz'da İstanbulkart entegrasyonlu İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçlarıyla ücretsiz seyahat edebilecek.

Etiketler; #İstanbul Büyükşehir Belediye #iett #ibb
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.