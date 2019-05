İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun, Kağıthane'de bir binanın çökmesi ve riskli bir binanın kontrollü yıkımın ardından 24 binanın tahliye edildiğini belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ vasıtasıyla işlemler yürüyor. Bakanlık, bu 24 binayı risk yönünden analiz ediyor. Zemin analizleri de yapılıyor. Bu analizler önemli, çünkü orada yeniden inşayı sağlayacak olan TOKİ, bölgeyle ilgili yıkılan binaların yapımı için çalışma yapıyor" dedi. Ongun, kamuoyunda 'veri kopyalama' olarak tartışılan 18 Nisan tarihli Başkanlık imzalı yazıyla ilgili de "İki belediye müfettişi ve belediye uzmanlarının İBB'nin elektronik veri ve altyapılarında her türlü inceleme, araştırma yapmak ve veri tabanı altyapı kopyalaması için yetkilendirilmiştir" ifadelerini kullandı. Dün kamuoyu tarafından tartışılan İBB İştiraki Medya AŞ'ye verilen web ihalesi ve buna yönelik ödeme faturasıyla ilgili de konuşan Murat Ongun "İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan aldığım bilgiye göre 17 Nisan 2019 tarihinde 2. hak ediş olarak 13 milyon 629 bin TL'lik ödeme henüz gerçekleştirilmemiştir. Yani 17 Nisan günü herhangi bir ödeme yapılmamıştır" açıklaması yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun, Kağıthane'de yaşanan bina çökmesi, kamuoyunda veri kopyalama diye tartışılan Başkanlık imzalı yazı ve Medya AŞ'ye web ihalesi kapsamında yapıldığı iddia edilen ödemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Kağıthane'de bir binanın çökmesi ve riskli bir binanın kontrollü yıkımın ardından 24 binanın tahliye edildiğini belirten Murat Ongun, şu bilgileri verdi:



"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ vasıtasıyla işlemler yürüyor. Bakanlık, bu 24 binayı risk yönünden analiz ediyor. Zemin analizleri de yapılıyor. Bu analizler önemli, çünkü orada yeniden inşayı sağlayacak olan TOKİ, bölgeyle ilgili yıkılan binaların yapımı için çalışma yapıyor. Zemin etütleri ve diğer teknik konular sonucunda yeni yapılaşmanın nerede olacağına karar verilecek. Edindiğimiz bilgiye göre İstanbul Valiliği tarafından bu 24 binaya hane başı 5 bin TL nakdi yardım yapılacaktır. İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı da o bölgedeki mağdur vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor."



"VERİ KOPYALANMAMIŞ VE İBB DIŞINA ÇIKARILMAMIŞTIR"



Ongun, kamuoyunda 'veri kopyalama' olarak tartışılan 18 Nisan tarihli Başkanlık imzalı yazıyla ilgili de "İki belediye müfettişi ve belediye uzmanlarının İBB'nin elektronik veri ve altyapılarında her türlü inceleme, araştırma yapmak ve veri tabanı altyapı kopyalaması için yetkilendirilmiştir" dedi.



Her türlü felaket senaryolarına karşı kurumların, hatta özel şirketlerin kendi verileriyle ilgili bir yedeği olması gerektiğinin altını çizen Murat Ongun, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu yazıyla asıl hedeflenen şey, İBB'nin böyle bir yedeği var mı? Varsa bu yedek nerede muhafaza ediliyor? Bunun tespiti amaçlanmıştır. Üstelik bu tespit müfettişler ve İBB Bilgi İşlem Daire Başkanının kontrolünde olacaktır. Bu tespitin gerekçesi de 31 Mart – 18 Nisan tarihleri arasında hem bizlere gelen, hem kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların doğruluk yapı var mı yok mu, bunun tespiti yönünde atılmış bir adımdır. Bunun dışında herhangi bir veri ve altyapı kopyalaması yoktur. Asla olmamıştır. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Doğal olarak kamuoyunda bazılarının senaryolar ürettiği gibi dışarıya veri çıkmamıştır. Olmayan bir kopyalamanın doğal olarak dışarıya çıkarılması da söz konusu değildir."







İBB, YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA İTİRAZ ETMEYECEK



Başkanlık yazısından bir gün sonra İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı çıktığına dikkat çeken Ongun, "Karar belediyemize resmi olarak tebliğ edilmiştir. Belediyemizin Hukuk Müşavirliği, ilgili müdürlüklerden mahkeme kararına cevap olmak üzere bilgi ve belge talebinde bulundu. İBB bu yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmeyecek. Hukuki süreç devam edecek. Zaten mahkemenin kurumumuzdan istemiş olduğu bilgi ve belgeler var. Bunlara cevaplarımız olacak. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği gün bu tespiti yaptırmak için adım atması, söz konusu talimatı vermesi kamu yöneticiliği sorumluluğudur. 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019 ve 18 Nisan 2019 tarihleri arasındaki veriler uyumlu mu onu tespit etmek istedik. Zaten bu belge belge soruşturma niteliğinde bir inceleme değil, kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine hacimsel bir inceleme olacaktı. Kamuoyunda bu süreçle ilgili kafalarda soru işareti kalmasın isteriz. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda süreç devam edecektir. İBB'de resmi statüsü olmayan hiç kimse de bu sürece dahil olmayacaktır" ifadelerini kullandı.



"İBB MEDYA AŞ'YE 2. HAK EDİŞ ÖDEMESİ YAPMAMIŞTIR"



Dün kamuoyu tarafından tartışılan İBB İştiraki Medya AŞ'ye verilen web ihalesi ve buna yönelik ödeme faturasıyla ilgili de konuşan Murat Ongun, "Kamuoyunda İBB'nin 30 Ekim 2018 tarihinde açtığı ve 26 Kasım 2018 tarihinde yine İBB'nin İştiraki Medya AŞ'nin kazandığı toplam 26 milyon 585 bin TL'lik ihale sözleşmesiyle ilgili tartışmalar yaşandı. Tartışmanın iki boyutu vardı. Bir tanesi söz konusu kalemler ve yanında ifade edilen rakamlarla ilgili tartışmalar. Diğeri de bir ihale 26 milyon 585 bin TL'lik ihalenin ikinci hat k edişinin 17 Nisan 2019 tarihinde denk gelmesidir. Belgede de ödeme tarihi olarak bu tarih ifade ediliyor. 17 Nisan günü aynı zamanda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün böyle bir ödeme yapıldığı ile ilgili kamuoyunda tartışma yaratıldı. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan aldığım bilgiye göre 17 Nisan 2019 tarihinde 2. hak ediş olarak 13 milyon 629 bin TL'lik ödeme henüz gerçekleştirilmemiştir. Yani 17 Nisan günü herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Özellikle internet sitesi ve sözleşmede yer alan diğer kalemlerin meblağlarıyla da ilgili tartışmalar var. Edindiğimiz bilgiye göre bunların içinde personelin maaşları da olmak üzere çeşitli kalemler bulunuyor. Kuşkusuz tüm bu iş ve işlemler İBB'nin yetkili mercileri tarafından incelenecektir. Her zamanki şeffaflıkla da siz değerli basın mensuplarıyla paylaşılmaya devam edilecektir" diye konuştu.



ulusal.com.tr