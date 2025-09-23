İBB duyurdu: Yeni metro hatları için tarih verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), düzenlediği basın toplantısında son dönemdeki faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı. İBB yöneticileri, metro yatırımlarında rekor kırıldığını, altyapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve kamuya ait alanların yeniden halkın kullanımına açıldığını açıkladı.

Saraçhane’deki başkanlık binasında yapılan toplantıda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbulluların uzun yıllar sonra halkçı belediyecilikle tanıştığını belirtti. Aslan, “Metro yapımında rekor kırıldı. Kentin dört bir yanında altyapı yenilendi. Kamuya ait alanlar yeniden halkın kullanımına kazandırıldı.” dedi.

Hiçbir hizmetin aksamadığını vurgulayan Aslan, “Bilmenizi isterim ki hiçbir hizmetimiz aksamıyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hızla, ara vermeden çalışmaya, üretmeye devam diyoruz.” ifadelerini kullandı.

METRO HATLARINA YENİ TARİHLER

İstanbul’daki metro çalışmalarına da değinen Aslan, iki önemli hattın açılış tarihini duyurdu:

Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı: 2025 Ocak ayında açılacak.

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı: 2026 Mayıs ayında hizmete girecek.

Aslan, Sancaktepe-Sultanbeyli hattında deneme sürüşlerinin başladığını, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında da kısa süre içinde testlerin başlayacağını söyledi.

Toplantıda söz alan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, belediyenin sosyal projelerine değindi. Eğitim, kreşler, öğrenci yurtları, emeklilere yönelik hizmetler ve Kent Lokantası uygulamalarının İstanbul genelinde yaygınlaştırıldığını ifade etti.

AVRUPA YAKASINDAKİ METRO HATLARI

Bir gazetecinin “Avrupa yakasındaki metrolarda durum nedir? Mahmutbey-Kanuni Sultan Süleyman hattında bir gecikme var mı?” sorusunu yanıtlayan Demir, Kirazlı-Halkalı hattının tamamlanma oranının geride olduğunu söyledi.

Demir, “Müteahhidiyle geçen hafta görüştük. 2026 başından itibaren o da aktif hale gelmeye başlıyor. Onun batıya doğru ilerleyen ikinci fazı var. Bu ikinci faz konusunda teknik değerlendirmeler devam ediyor. Çünkü zemin etüdü çok metroya uygun çıkmadı. Dolayısıyla da hem bürokrasi hem de teknik ekip çalışmalarını sürdürüyor.” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

