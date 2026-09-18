İBB ihaleleriyle ilgili çarpıcı iddialar: 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin ihalelerine ilişkin yürüttüğü soruşturma sona erdi. Hazırlanan iddianamede, 2020-2024 yılları arasında gerçekleştirilen "Bitkisel Materyal Mal Alım İşi" ihaleleri kapsamında 8 ihale olmak üzere toplam 12 ayrı eyleme yer verildi. Bu ihalelerde rekabeti sınırlandıran şartların bilinçli olarak oluşturulduğu, ihalelerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde bırakıldığı ve ardından işlerin parçalara ayrılarak önceden belirlenmiş firmalara davet usulüyle dağıtıldığı iddianamede yer alan tespitler arasında.

İHALELERE FESAT KARIŞTIRILDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasında, İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütünün Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden işleyen bir sistem kurduğu ileri sürülüyor. İddiaya göre ana ihaleler, şartname hükümleriyle rekabete kapatılarak tek geçerli teklifle Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde bırakılıyordu. Daha sonra bu işler parçalara ayrılarak, örgüte maddi destek sağlamaya istekli firmalara istisnai alım yöntemleriyle veriliyordu.

İddianamede dikkat çeken bir başka detay ise bazı işlere ihale açılmadan başlanmış olması. Tekliflerin göstermelik biçimde toplandığı, bazı firmaların da birbirleri adına yan teklifler verdiği kaydedildi. Yapılan bilirkişi incelemelerinde, bazı teklif mektuplarındaki yazı ve imzaların aynı kişilere ait olduğu tespit edilmişti. Söz konusu düzenin Ağaç ve Peyzaj AŞ içinde eski Genel Müdür Ali Sukas ile Satın Alma Müdürü Ümit Polat tarafından organize edildiği, elde edilen paranın ise "Sistem" adı verilen yapıya aktarıldığı belirtiliyor.

FİRMALARDAN YÜZDE 7 İLA 10 ORANINDA PARA İSTENDİ

İddianameye göre ihaleleri alan bazı firmalardan iş bedelinin yüzde 7 ila 10'u oranında para talep ediliyor, toplanan bu paralar "Sistem" adı verilen yapı üzerinden seçim finansmanında kullanılıyordu. Eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat ifadesinde, eski Genel Müdür Ali Sukas'ın kendisine "Yukarıdan para istiyorlar, bunu firmalardan toplayıp vermemiz lazım" dediğini aktardı. Polat, parayı isteyen kişinin Fatih Keleş olduğunun kendisine söylendiğini de ifadesinde dile getirdi.

200 BİN DOLAR VE HEDİYE KARTI VERİLDİĞİ KAYDEDİLDİ

İddianamenin 152'nci eylemine göre SAS Peyzaj sahibi Süleyman Uzun, aldığı işler karşılığında 200 bin dolar ve 136 bin 500 lira değerinde hediye kartı verdi. Bu paranın Ali Sukas'ın yönlendirmesiyle Hüsnü Yüksel Tunar'a teslim edildiği belirtiliyor. Savcılık, Uzun'un soruşturmaya katkı sağlayan ayrıntılı beyanlarda bulunduğunu vurgulayarak rüşvet verme suçu yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını, resmi belgede sahtecilik suçu yönünden ise cezalandırılmasını talep etti.

153'üncü eylemde Han İnşaat sahibi Orhan Yıldırım'ın 2020-2023 yılları arasında düzenli para transferleri gerçekleştirdiği, bu transferlerde Murat ve Derya Dağdeviren çiftinin aracılık ettiği kaydedildi. 154'üncü eylemde ise Ayhan Subaşı'nın 2019-2025 yılları arasında rüşvet anlaşması yaptığı, ihale evraklarında da sahtecilik gerçekleştirildiği belirtildi.

155'inci eylemde Sarıtaş Yapı Malzemeleri sahibi Binali Sarıtaş'ın, 45 milyon liralık bir ihalenin yüzde 10'una karşılık gelen 4 milyon 500 bin lirayı Ali Sukas'a verdiği, Ümit Polat'a ise toplam 1 milyon 265 bin 700 lira değerinde alışveriş kartı verdiği ortaya çıktı. Savcılık burada da Sarıtaş hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi. İddianamede genel olarak, rüşvet verdiği belirtilen bazı firma sahiplerinin ayrıntılı beyanları nedeniyle etkin pişmanlıktan yararlandırılması, rüşvet aldığı öne sürülen Ali Sukas ve Ümit Polat'ın ise cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında bu dosya kapsamında ayrıca "örgüt kurma ve yönetme" suçundan ceza talep edilmedi; bu suçlamanın ana iddianamede yer aldığı hatırlatıldı. Buna karşın, dosyaya konu 12 eylemin örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirildiği gerekçesiyle İmamoğlu ve Keleş'in söz konusu 12 eylemin tamamından ayrıca fail olarak sorumlu tutulmaları ve cezalandırılmaları istendi.

29 ŞÜPHELİ YER ALIYOR

Ek iddianamede şüpheli olarak Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Ali Sukas, Ümit Polat, Aytekin Karaarslan, Selim Marangoz, Fatih Temur, Fatih Yağcı, Eren Sönmez, Esra Köymen, Metin Aras, Muammer Ali Özdil, Murat Cırık, Mustafa Atlı, Nilgün Cendek, Oktay Özel, Sezer Ada Ateş, Tolga Kılıç, Tuğba Ölmez Hancı, Utku Cihan, Yasin Çağatay Seçkin, Süleyman Uzun, Tuğrul Doğu Işık, Hüsnü Yüksel Tunar, Orhan Yıldırım, Murat Dağdeviren, Derya Dağdeviren, Ayhan Subaşı ve Binali Sarıtaş isimleri yer aldı.

İddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından, dosyanın 414 sanığın yargılandığı İBB ana davasıyla birleştirilmesi talebine ilişkin kararın da verilmesi bekleniyor.