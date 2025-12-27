İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.

Albayrak, 2019 yılında İtfaiye Dairesi Başkanı olarak atanmıştı.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. Albayrak ile birlikte gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu iddia ediliyor.

