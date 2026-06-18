İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğradı. Ailesiyle birlikte bir ziyarete gitmek üzere hazırlanan ve aracının başında eşi ile çocuğunu bekleyen Karaal'ın yanına bir otomobil yaklaştı. Araçtan inen üç kişi, Karaal'ı kafasına vurarak darbetti ve zorla kendi araçlarına bindirdi.

KAFASINA SİYAH ÇUVAL GEÇİRDİLER

Kaçırılma anı, Karaal'ın çocuğu ve bir komşusu tarafından saniye saniye görüldü. Görgü tanıklarının ifadeleri ve ortaya atılan iddialara göre, saldırganlar araca bindirdikleri yöneticinin kafasına siyah bir poşet ya da çuval geçirdi. Olayın hemen ardından Karaal'ın eşi polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Şüphelilerin kullandığı aracın, olay yerindeki aynı sokakta park halinde bulunan başka bir otomobille aynı marka, model ve renkte olduğu, plakasının da bu araçtan kopyalandığı belirlendi.

14 SAATTİR HABER ALINAMIYOR

Olayla ilgili gelişmeleri X hesabı üzerinden kamuoyuna duyuran gazeteci Timur Soykan, saatlerdir ulaşılamayan Karaal'ın kaçırılma sürecine dair elindeki tüm detayları aktardı. Soykan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe’deki evinin önünden kaçırıldı. 14 saattir haber alınamıyor. Erhan Karaal dün akşam saat 21.00 sıralarında evinden çıktı ve arabasının yanına gitti. Ailesi ile bir ziyarete gideceklerdi ve aracın başında onları bekliyordu. Bu sırada yanında duran araçtan inen 3 kişi Erhan Karaal’ı kafasına vurarak darp etti ve geldikleri araca bindirdiler. Bir iddiaya göre; kafasına siyah çuval geçirdiler. Erhan Karaal’ın çocuğu ve bir komşusu kaçırıldığı anları gördü. Eşi karakola giderek başvurdu. Erhan Karaal’ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model, renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı tespit edildi. Arama çalışmaları devam ediyor."

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan olayın emniyete intikal etmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeden hukuki süreci başlattı. Ekiplere gerekli talimatların iletildiğini belirten Başsavcılık, mağdurun kurtarılması ve şüphelilerin yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"