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İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu ile AK Partili başkanvekili arasında polemik! İmamoğlu, bu yanıtı verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2'nci Meclis toplantısında gerginlik yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'nun "YSK kararını bekleyin" sözlerine cevap veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Beklemeye gerek yok halk kararını verdi" ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu ile AK Partili başkanvekili arasında polemik! İmamoğlu, bu yanıtı verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2'nci Meclis toplantısını sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "AK Partili ilçeler genç nüfusa sahiptir. 24 Nisan olduğunda özellikle Batılı ülkelerin bazı duyguları depreşir. TBMM'den sonra en büyük meclisi olan İBB Meclisi'nde kayda geçmesi için söylüyorum. Tarihimizden utanacak bir şey yoktur." dedi.

Bu ifadelerin ardından Meclis'te komisyon kurulması esnasında AK Parti ile CHP arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"HALK KARARINI VERDİ"

AK Partili Göksu, "Durun bir YSK kararını bekleyin" dedi. Ekrem İmamoğlu ise Göksu'ya "Bana pas açtınız. Beklemeye gerek yok halk kararını verdi" yanıtını verdi.

"BİRAZ SAKİN"

Gerilimin sürmesi üzerine İmamoğlu, ortamı yumuşatmak adına "Biraz sakin arkadaşlar, gülümseyelim" dedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ibb #ekrem imamoğlu #ak parti
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