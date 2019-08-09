İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki Millet ittifakında ayrışma başladı. İYİ Parti, İBB Meclisi'nde CHP'den ayrılarak kendi grubunu kuracak.

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinde İYİ Partili üyeler CHP ile birlikteliğini sona erdiriyor. Gerekçeleri ise "Etkin bir muhalefet yapmak."



İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Sözcü gazetesine konuştu. Kavuncu, "Eylül ayında toplanacak İBB Meclisi’nde ayrı bir grup olarak çalışmalarına başlayacaklarını" açıkladı.



Kavuncu, "İYİ Parti grubu olarak İBB’de geçmiş dönem yapılan yanlış icraatları eleştirecek, bu dönem yapılacak icraatları da eleştiri ve önerilerimiz ile daha rasyonel hale getireceğiz." dedi.



Belediye Meclisi'nde tatil sonrası eylül ayında başlayacak oturumla birlikte tablo değişecek. Meclis çalışmaları, Başkan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 132 üyeden oluşan Millet İttifakı ve 180 meclis üyesinden oluşan Cumhur İttifakı tarafından yürütülüyordu. Millet İttifakı ile İBB Meclisi'ne giren İYİ Parti kendi parti grubunu kurma kararı aldı. Böylece, 11 İYİ Partili meclis üyesi ittifaktan ayrılarak mecliste kendi parti grubu adına çalışmalarını sürdürecek. İYİ Parti'nin grubunu kurmasının ardından İBB Meclisi; 180 Cumhur İttifakı, 121 CHP, 11 İYİ Parti'li meclis üyesinden oluşacak.



İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, ayrılıkla ilgili yaptığı değerlendirmede, "CHP ile mutabık kalındığını" söyledi.



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