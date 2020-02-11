İBB meclisinde küfür gerginliği! Ekrem İmamoğlu: Üzüntümü dile getiriyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis oturumunda "Kayak tatili" tartışma yarattı. Meclis toplantısında "küfür" polemiği yaşandı.

Gergin geçen toplantılarda bu kez tartışma konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kayak tatiliydi.

Tartışma alevlenince İmamoğlu'nun, AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiği öne sürüldü.

Ak Partili meclis üyeleri küfürün mikrofon kapaılyken edildiğini söyledi. Bunun üzerine İmamoğlu'nun özür dilemesi istendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da yaşanan tartışma üzerine söz alarak İmamoğlu'ndan özür beklediklerini dile getirdi.

Göksu'ya yanıt veren İmamoğlu, üzüldüğünü ifade etti. Tevfik Göksu da bunu özür olarak kabul ettiklerini belirtti. Daha sonra İBB Meclisi'ndeki oturuma devam edildi.

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