İBB Meclisinde ortalık karıştı! Tansiyon yükseldi: Oturuma ara verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıya, CHP ve AK Parti grupları arasında yaşanan sert tartışmalar damga vurdu.

TURAN İDDİALARA YANIT VERDİ

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı'nın geçtiğimiz toplantıda dile getirdiği "Murat Gülibrahimoğlu'nun firmasının Fatih Belediyesine bağış yaptığı" iddiasını yalanladı. Türkiye'deki hukuk sistemine değinen Turan, şu ifadeleri kullandı:

“İçerisinde bunun bir kısmını siz haklı görürsünüz, haksız görürsünüz ama Türkiye'de bir şekilde hukuk sistemi işliyor. Size göre eksik işliyor, fazla işliyor ama bir hukuk sistemi işliyor. Geçmişte de bunlar oldu. Tümden savunmaların hatalı olduğunu, hukuki, ahlaki, insani olmadığını söyledim ve mahcup oluyorsunuz. Siz birisine bir tutuklama çıktığında, bir olay olduğunda bir açıklama yapıyorsunuz, hemen arkasında diziliyorsunuz. Sonra aynı kişi, üç gün sonra farklı bir şey konuştuğunda hemen bela okumaya başlıyorsunuz. CHP'li arkadaşların, sizin ruh halinizi anlamak da mümkün değil.”

'HADSİZLİK YAPMAYIN' GERİLİMİ

Konuşma sırasında CHP sıralarından gelen tepkiler üzerine Turan, “Sesinizi yükselterek burada susacağımı mı zannediyorsunuz, hadsizlik yapmayın.” diyerek tepki gösterdi. Meclis Başkanvekili Gümüşdağ'ın üslup uyarısına rağmen gerginlik dinmedi. Turan'ın “Yeter sizin artık iftiralarınızdan bıktık.” sözlerine İnanlı'nın "Biz bıktık asıl" cevabı gelince tartışma büyüdü. Turan, “İftiradan bıkmadın, sen iftira attın. Hanımefendi polemik yapmayınız, söylediklerimi dinleyiniz. Ben 30 senedir bu kürsülerdeyim, sizin bu yaygaralarınızdan korkacak halim yok. Yaygara yapmayınız.” dedi. Tartışmanın kontrolden çıkması üzerine Gümüşdağ, Turan'ın mikrofonunu kapatarak oturuma ara verdi.

BAĞIŞ MI, ÖDEME Mİ? BELGELER KONUŞTU

Aranın ardından tekrar kürsüye çıkan Ergün Turan, sözünün kesilmesine tepki göstererek bağış iddiasına rakamlarla açıklık getirdi. Turan, belediyenin para almadığını, aksine hizmet karşılığı para ödediğini belirterek şöyle konuştu:

“2022, 2023 ve 2025 yıllarında Fatih Belediyesine herhangi bir bağış yapılmamış. Tam tersine, Fatih Belediyesi ilgili firmaya para yatırmış. Siz, müfettiş raporunda 'gelen' hanesinde gözüken rakamları 'giden' hanesinde gibi görüp burada 'Bağış yapılmış.' dediniz. Biz Fatih Belediyesi olarak niçin buraya para yatırmışız? Fatih Belediyesi olarak bölgeden topladığımız moloz ve buna benzer şeyleri bir yerde topluyoruz. Sonra taşımacılık yapan müteahhidimize fiş veriyoruz, o da döküm sahasına döküm yapıyor. Bu şirketin hesabına giren paralar arasında Fatih Belediyesi adına şu rakamlar yer alıyor. 2022 yılında 2 milyon 915 bin lira, 2023 yılında 30 ayrı işlemde 5 milyon 612 bin lira, 2025 yılında 72 ayrı işlemde 5 milyon 718 bin lira para yatırmışız. Biz bu paraları neden yatırıyoruz? İstanbul'da döküm sahasını kim belirliyor? Büyükşehir Belediyesi. Bize kim diyor nereye dökeceğimizi? Büyükşehir Belediyesi. Biz de gidiyoruz söylenen yerdeki firmaya parayı yatırıyoruz, fişimizi alıyoruz ve bu burada 'bağış' olarak izah ediliyor.”

HATA KABUL EDİLDİ: "SEHVEN YAPILMIŞ"

Turan'ın belgeleri sunmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, rakamlardaki hatayı kabul etti ancak eleştirilerini sürdürdü. İnanlı, “Evet, haklısınız. Fatih Belediyesine, 5 milyon 178 bin lira belediyeye girmemiş, belediyeden çıkmış. Orada sehven bir hata yapılmış. Ama ben hata yaptığım zaman da söylerim. Fakat peki başka neler olmuş, diğerlerinin arkasındayım.” ifadelerini kullandı.

Meclis, grupların karşılıklı atışmaları eşliğinde çalışmalarına devam etti.