İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları vakıflara mı aktarılıyor? Belediyenin hazırladığı "Vakıflara hizmet raporunda" dikkat çeken ayrıntılar şüphe uyandırdı. Başta Ensar, TÜRGEV, TÜGVA ve daha pek çok vakıfın yer aldığı kurumlara büyük paraların aktarıldığı tespit edildi.

İstanbul seçimlerinde belediyenin kaynakları ve giderleri tartışma konuların neredeyse başında geliyor. Zira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı "Okul-Yurt Faaliyeti Raporu"nda çarpıcı bilgiler yer aldı.



Ensar, TÜRGEV, TÜGVA, T3, Aziz Mahmud Hüdayi gibi vakıflara büyük paraların aktarıldığı ortaya çıktı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye yakın vakıf, dernek ve okullara yaptığı desteğin toplam tutarı 847 milyon 592 bin 858 lira, 27 kuruş.



2018 yılı ve öncesini kapsayan tabloda büyük pay, 74.3 milyon TL ile TÜGVA'nın. Vakfın Yüksek İstişare Kurulu'nda Bilal Erdoğan bulunuyor.



Vakıflara yapılan yardımlar Ulaşım, malzeme, yeme-içme, tadilat, yer tahsisi, konaklama ve spor malzemelerini kapsıyor.





ulusal.com.tr