İstanbul Büyükşehir Belediyesi, seçim aralığında işe alındıkları öne sürülerek yaklaşık 2 bin işçinin işine son verdi.
İşçiler Saraçhane'deki belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.
Belediyeden olumlu dönüş almayı bekleyen işçileri Vatan Partisi heyeti ziyaret etti.
İşçilerle birlikte basın açıklması yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, işçilerin emek mücadelesi verdiğini söyledi.
Dikmen, süreçte işçilerin ve emeğin yanında olacaklarını vurguladı.
Ziyaretlerinden dolayı Vatan Partisi'ne teşekkür eden işçiler, gelen heyete bir de Türk Bayrağı hediye etti.
ulusal.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan yaklaşık 2 bin işçinin eylemleri devam ediyor. İşçileri Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı ziyaret etti. Açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkan Cem Dikmen, "emeğin ve işçinin yanında olduklarını" vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, seçim aralığında işe alındıkları öne sürülerek yaklaşık 2 bin işçinin işine son verdi.