İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan yaklaşık 2 bin işçinin eylemleri devam ediyor. İşçileri Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı ziyaret etti. Açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkan Cem Dikmen, "emeğin ve işçinin yanında olduklarını" vurguladı.

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