İBB operasyonunda yeni gelişme: Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

26 Nisan’da başlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) hedef alan kapsamlı soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 52 kişiden 3’ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında bir İBB uzmanı ve iki iş insanı bulunuyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB operasyonunda yeni gelişme: Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik soruşturma kapsamında 26 Nisan’da 52 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında İSPER (İstanbul Personel Yönetim A.Ş.) uzmanı Songül Çar ve iş insanları Fikret Şimşek ile Yılmaz Şimşek yer alıyordu.

Ekonomim'e göre,28 Nisan’da adliyeye sevk edilen bu üç isim, çıkarıldıkları mahkeme tarafından haftada iki gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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