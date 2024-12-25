İBB otoparkı boşaltılıyor! Deformasyon alarmı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu Tepebaşı’ndaki otoparkta tespit edilen deformasyonlar nedeniyle önemli bir adım attı. İştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otopark, risk oluşturmamak adına tedbir amaçlı boşaltılıyor.

İBB’den yapılan açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı otoparkında birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

ARAÇ GİRİŞİNE İZİN YOK

Otoparkta bulunan araçlar çıkartılırken, yeni araç girişine kapatıldığı görüldü. Otopark girişine bariyerler ve “Tadilat nedeniyle otoparkımız hizmet dışıdır” yazıları yerleştirildi.

Zabıta ekipleri otopark çevresinde güvenlik önlemleri alırken, uzman ekipler kolonların durumunu detaylı olarak kontrol etmeye başladı.