İBB soruşturmasında 3 şirkete daha el konuldu

Son dakika gelişmesine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında İSCON İnşaat, Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat şirketlerine el konuldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İBB soruşturmasında 3 şirkete daha el konuldu
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İBB soruşturması kapsamında İSCON İnşaat, Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 25/03/2025 tarihinde şüpheli Ali Nuhoğlu’na ait Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile şüpheli Furkan Remzi Ceylan’a ait İSCON inşaat Ticaret ve Sanayi anonim Şirketi’ne sulh ceza hakimliği kararı ile el konuldu.

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