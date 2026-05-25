İBB soruşturmasında "can güvenliğim yok" diyen itirafçının gizlediği siyasetçi deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İmamoğlu Çıkar amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın, savcılık tutanağının 5. sayfasında yer alan ifadesindeki gizem çözüldü.

Yalçınkaya'nın, “Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde milyarlık hafriyat ve döküm işi için pazarlık yaptı, sonra gelip komisyonunu istedi” dediği ve "Çok önemli bir kişi, açıklanırsa ailem maddi manevi çöker" ifadesiyle işaret ettiği üst düzey muhalefet liderinin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu öğrenildi. Güçlü yargı kaynaklarına dayandırılan iddialara göre Dervişoğlu; Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresi ile kara para trafiğinin merkezinde konumlanan Murat Gülibrahimoğlu’nu Beylikdüzü’nde bir araya getirerek milyarlık döküm ihalelerine aracılık etti.

"CAN GÜVENLİĞİM İÇİN İSİM VEREMEM"

Şüpheli Sarp Yalçınkaya, savcılıkta verdiği ifadesinde, sistemdeki kurucu rolü üstlenen siyasetçiye dair şu beyanlarda bulunmuştu:

"Murat Gülibrahimoğlu’na referans olup Ekrem İmamoğlu çevresi ile tanışmasını sağlayan kişi can güvenliğim açısından ismini veremeyeceğim bir muhalefet partisinde üst düzey siyaset yapan bir siyasetçidir."

Adli kaynaklar, Yalçınkaya'nın güvenlik endişesiyle tutanağa geçirmediği bu ismin Müsavat Dervişoğlu olduğunu ve söz konusu referans ilişkisinin ihale ağının başlangıç noktasını oluşturduğunu belirtmektedir.

BEYLİKDÜZÜ YAŞAM VADİSİ'NDEKİ GİZLİ BULUŞMA

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre mali organizasyon, Beylikdüzü’nde bulunan Yaşam Vadisi Defne Restaurant’taki bir yemekle başladı. İddiaların hedefindeki üst düzey siyasetçi; Ekrem İmamoğlu'nun yakın kadrosundan Hakan Karanis ile Murat Gülibrahimoğlu’nu aynı masada buluşturdu. Yalçınkaya, bu görüşmeye dair rüşvet pazarlığını savcılık makamına şu sözlerle aktardı:

"Söz konusu siyasetçi bu yemekte Murat Gülibrahimoğlu’nu, Hakan Karanis ile tanıştırıp, ‘İBB’nin döküm, hafriyat izinlerini Bakanlıktan Murat çözecek, siz de bunun karşılığında İBB’nin tüm döküm, hafriyat işlerini Murat’a vereceksiniz’ diyor. Murat Bakanlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra, döküm hafriyat işleri Murat’a veriliyor."

KOMİSYON TALEBİ VE KURGULANAN ÇARKTA KRİZ SÜRECİ

Planlanan sürecin ardından döküm ve hafriyat işlerinin Murat Gülibrahimoğlu’na verilmesini müteakip, aracı olan siyasetçinin payını talep ettiği iddia edildi. Yalçınkaya’nın itiraflarına göre ilgili lider, iş bağlandıktan sonra Gülibrahimoğlu’nun kapısına dayanarak komisyon istedi.

Ancak Gülibrahimoğlu’nun, "Ben bu işler için çok para harcadım, tüm masraflarımı çıkarmadan kimseye bir kuruş para vermem" yanıtıyla bu talebi geri çevirdiği ve taraflar arasında anlaşmazlık çıktığı kaydedildi.

"AÇIKLANIRSA AİLEM VE ŞAHSIM MAHVOLUR"

Sarp Yalçınkaya, yapının büyüklüğü ve masadaki ismin sözde ağırlığı karşısında yaşadığı endişeyi tutanaklarda şu ifadelerle dile getirmişti:

"Bu siyasetçi önemli bir kişi olduğundan şimdiye kadar bu olayı söylemek istemedim. Bu olayın da kamuya açıklanmasını istemiyorum. Açıklanması halinde ailemin ve şahsımın maddi ve manevi olarak ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum"

Adli kaynakların bu ismi Müsavat Dervişoğlu olarak işaret etmesiyle, İBB dosyasındaki soruşturmanın boyutu genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, deşifre olan bu kimliğin ardından soruşturmayı Ankara siyasetine taşıyıp taşımayacağı izlenmektedir.