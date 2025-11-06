İBB soruşturmasında ifadeleri alınan gazetecilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifadeleri alınan gazeteciler Batuhan Çolak, Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Ruşen Çakır ve Soner Yalçın'a yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım etme” suçlamalarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği belirtildi.

Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde gazeteciler Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyete gönderilen talimat yazısında, şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın “yalan bilgiyi alenen yayma” ile “bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme” suçlarını işlediklerine dair tespitler yer aldı.

Yazıda, şüphelilerin sosyal medya ve açık kaynaklarda örgüt elebaşı olarak belirtilen Ekrem İmamoğlu hakkında yaptıkları paylaşımlar, örgüt lehine açıklamalar, MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerdeki iddialar doğrultusunda ifadelerinin alınmasının talep edildiği ifade edildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak ve Ruşen Çakır, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.